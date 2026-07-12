Bursa'nın köklü mesleki eğitim kurumlarından Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; uygulamalı eğitim modeli, uluslararası projeleri, teknoloji yatırımları, sektör iş birlikleri ve sosyal faaliyetleriyle öğrencilerine çağın mesleklerine yönelik güçlü bir eğitim sunuyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'da mesleki ve teknik eğitimin önemli merkezlerinden biri olan Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerini yalnızca akademik bilgilerle değil, gerçek iş hayatına hazırlayan uygulamalı eğitim modeliyle geleceğe taşıyor.

Radyo ve Televizyon, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Bilişim Teknolojileri, Pazarlama ve Perakende ile Muhasebe ve Finansman alanlarında eğitim veren okul; teknolojik altyapısı, nitelikli eğitim kadrosu ve sektör iş birlikleriyle dikkat çekiyor.

ÖĞRENCİLERE AVRUPA'DA EĞİTİM VE STAJ İMKÂNI

Uluslararası çalışmalarıyla da öne çıkan Yıldırım Ticaret MTAL, Ulusal Ajans destekli Erasmus+ projeleri kapsamında Fransa, Polonya, Finlandiya, Almanya, İspanya ve Avusturya gibi ülkelerde yürütülen çalışmalarda aktif rol alıyor.

Projeler sayesinde öğrenciler yurt dışında mesleki eğitim ve staj deneyimi kazanırken, farklı kültürleri tanıma, yabancı dil becerilerini geliştirme ve uluslararası çalışma ortamlarını görme fırsatı yakalıyor.

Okulun Bilişim Teknolojileri Alanı, robotik, yazılım, kodlama ve otonom sistemler alanındaki çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası yarışmalarda önemli dereceler elde ediyor.

Çekya'da düzenlenen RoboPlzen 2026 Uluslararası Robot Yarışması'nda geliştirilen 'Altay' isimli otonom robot, 'En Hızlı Otonom Araç' kategorisinde dünya ikinciliği, genel klasmanda ise dünya üçüncülüğü başarısı kazandı.

Antalya'da düzenlenen 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda 'SONIC2' isimli robotla Türkiye dördüncülüğü elde eden okul ekibi, ROBOBURSA Liselerarası Robot Yarışması'nda da Bursa şampiyonu olarak Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etme hakkı kazandı.

ÖĞRENCİLER MEDYA SEKTÖRÜNÜ UYGULAYARAK ÖĞRENİYOR

Gazetecilik Alanı öğrencileri, okul bünyesinde yayın yapan Habercimiz.net haber sitesi aracılığıyla muhabirlik, röportaj, fotoğrafçılık, kameramanlık ve içerik üretimi alanlarında deneyim kazanıyor.

Podcast Arası platformunda hazırladıkları yayınlarla farklı konularda içerikler üreten öğrenciler, 12 Punto dergisi, okul gazeteleri ve duvar gazetelerinde yayımlanan haber ve röportajlarla mesleki becerilerini geliştiriyor.

Radyo ve Televizyon Alanı öğrencileri ise gelişmiş stüdyo imkânlarıyla televizyon programları, kısa filmler, tanıtım filmleri ve radyo yayınları hazırlıyor. Senaryo yazımından kamera kullanımına, çekimden kurguya kadar tüm süreçleri uygulamalı olarak öğrenen öğrenciler, çeşitli kamu kurumları ve özel sektör projelerinde de görev alıyor.

SEKTÖRLE İÇ İÇE EĞİTİM MODELİ

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Alanı öğrencileri; kurumsal iletişim, etkinlik yönetimi ve sosyal sorumluluk projelerinde deneyim kazanıyor. Bursa Halkla İlişkiler Derneği tarafından düzenlenen ödül organizasyonlarında elde edilen başarıların yanı sıra çeşitli sosyal sorumluluk projeleriyle öğrencilerin mesleki gelişimi destekleniyor.

Pazarlama ve Perakende Alanı öğrencileri kermes, satış organizasyonları ve sektör ziyaretleriyle gerçek ticaret ortamını deneyimlerken, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Alanı öğrencileri dijital ofis sistemleri, kurumsal iletişim ve protokol uygulamaları konusunda eğitim alıyor.

Muhasebe ve Finansman Alanı öğrencileri ise güncel muhasebe yazılımları, finansal okuryazarlık ve işletme yönetimi alanlarında eğitim görerek sektör profesyonelleriyle bir araya geliyor.

Yıldırım Ticaret MTAL, öğrencilerin fiziksel ve sosyal gelişimine de önem veriyor. Judo, tekvando, voleybol, muay thai, kick boks, halter, güreş, atletizm ve futbol gibi birçok branşta öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımı destekleniyor.

Kültür gezileri, müze ziyaretleri, huzurevi ve hayvan barınağı ziyaretleri ile teknik inceleme programları da öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini ve kültürel birikimini artırıyor.

Uluslararası projeleri, teknoloji alanındaki başarıları, medya uygulamaları, güçlü sektör bağlantıları ve sosyal faaliyetleriyle Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerini yalnızca bugünün değil geleceğin iş dünyasına hazırlamaya devam ediyor.