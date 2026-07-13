Keşan İlçe Millî Eğitim Müdürü Sercan Kemik, yaz tatili sürecinde okullarda devam eden bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceleyerek yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Dr. Ali İhsan Çuhacı İlkokulunda gerçekleştirilen çalışmaları değerlendiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin daha güvenli, sağlıklı ve modern eğitim ortamlarında öğrenim görebilmeleri amacıyla planlanan bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarının belirlenen takvim doğrultusunda titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Eğitim kurumlarının fiziki altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların yaz dönemi boyunca aralıksız devam ettiğini ifade eden Müdür Kemik, yeni eğitim öğretim yılına tüm okulların eksiksiz şekilde hazırlanmasının hedeflendiğini vurguladı.

İlçe genelinde sürdürülen bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarıyla öğrencilerin daha nitelikli eğitim ortamlarında eğitim almaları ve okulların yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirilmesi amaçlanıyor.