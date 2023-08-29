Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 2023 birincisi Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi (SEDA)’dan çıktı. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, LGS 2023 birincisi

Tuğra Berk Akdemir’İ başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Tüm Türkiye’de merakla beklenen 2023 yılı LGS sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlar sonrasında Sabri Ülker İmam Hatip Ortaokulu ve SEDA öğrencisi Tuğra Berk Akdemir, sınavda 500

tam puan alan 562 öğrenci arasına girerek birinci oldu. SEDA Esentepe Şubesi’nde eğitim alan Tuğra Berk Akdemir, bütün alanlardaki soruları doğru cevaplayarak önemli bir başarıya imza attı.

Sıkı bir çalışma döneminin ardından yakaladığı başarıyla gelen mutluluğu yüzünden okunan Tuğra Berk Akdemir, kendisine yardımcı olan okulundaki ve SEDA’daki öğretmenlerine, ailesine ve Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’a teşekkür etti.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ise bu önemli başarısı dolayısıyla Tuğra Berk Akdemir ve ailesini tebrik ederek, “Tuğra Berk, kendisi ve ilçemiz için çok önemli bir başarıya imza attı. Tuğra Berk’i, ailesini, SEDA öğretmenlerimizi ve Sabri Ülker İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerini kutluyorum. Eğitim alanında çocuklarımıza verdiğimiz desteğin böyle güzel başarılarla taçlanması bizleri mutlu ediyor. Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), ilçemizde bizim gözbebeğimiz olan çok önemli bir eğitim kurumu. Sadece Tuğra Berk değil, birçok başarılı öğrencimiz bu kurumumuzda eğitim alıyor. SEDA, her yıl yüzlerce öğrencimizi İstanbul’un en iyi liselerine yerleştirme başarısı gösteriyor.



SEDA’da aldıkları eğitimle üniversite sınavlarına giren pek çok öğrencimiz de ülkemizin en gözde okullarına yerleşiyor. SEDA’nın öğrencilerimizin başarısında bu derece etkili olduğunu görmek, bizleri de mutlu ediyor. Ben tekrar Tuğra Berk’i ve ailesini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. İlçemizin bu güzel çocuklarının başarıyı yakalaması için hiçbir fedakârlıktan

kaçınmayan SEDA’daki öğretmenlerimizi de kutluyorum. İnşallah SEDA olarak çok daha büyük başarılara imza atacaklar. Eğitimden kültüre, sanattan spora her alanda gençlerimizi

desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.