Lezita geleneksel Türk mutfağını modern bir yorumla harmanladığı Lezita Beğendili Piliç Köfte’yi tüketicileriyle buluşturduİSTANBUL (İGFA) - Uluslararası gıda markası olma vizyonu doğrultusunda ürün ailesini sürekli olarak genişleten Lezita, yeni lezzeti Beğendili Piliç Köfte’yi müşterilerinin beğenisine sundu. Lezita, 15 dakikada hazırlanan ürünle müşterilerine zahmetsiz, sağlıklı ve lezzetli bir yemek deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

Türkiye'nin önde gelen piliç eti markalarından Lezita, uluslararası gıda markası olma vizyonu doğrultusunda ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Lezita, yeni lezzeti Beğendili Piliç Köfte ile pratik ve besleyici bir öğün arayan tüketiciler için yepyeni bir seçenek sunuyor. Geleneksel Türk mutfağı lezzetinin, modern bir yorumla harmanlandığı bu özel ürün; altında beğendi ve çıtır pide, üzerinde nefis piliç köftesiyle her lokmada damaklarda iz bırakıyor. Lezita’nın hazır yemek kategorisinde tüketicilerle buluşturduğu Beğendili Piliç Köfte 15 dakikada hazırlanıyor.

“ÜRÜN GELİŞTİRİRKEN MÜŞTERİLERİMİZDEN İLHAM ALIYORUZ”

Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, Lezita’nın uluslararası gıda güvenliği standartlarındaki üretimiyle halkın iyi gıdaya ulaşımının güvencesi olduğunu söyledi. Ergül, “İzmir Kemalpaşa’daki Türkiye’nin en büyük ve en modern et entegre tesisimizde; taze et, pratik ürünler, şarküteri, köfte ve döner ürün gruplarında hizmet veriyoruz. 70’e yakın ülkeye ihracat yaparak küresel çapta bir etki yaratıyoruz. ‘Hayatın Lezzeti’ mottomuzla, hayatın tüm renklerini ürünlerimize taşıyoruz. Ürün geliştirirken müşterilerimizden ilham alıyoruz. Halkın ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak geliştirdiğimiz yenilikçi ürünlerle ürün gamımızı ve hedef kitlemizi genişleterek sofraların vazgeçilmezi haline gelen lezzetler sunuyoruz. Bu alanda ilklere imza atıyor, ödüllere layık görülüyoruz. Beğendili Piliç Köfte gibi inovatif ürünleri tüketicilerimizin beğenisine sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.