Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Lalapaşa Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel 'Şalvar Gecesi', ilçe halkının yoğun ilgisiyle büyük bir coşku içinde gerçekleştirildi.

Renkli görüntülerin sahne olduğu gecede konuşan Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, 'Kadın varsa gelecek var' sözleriyle büyük alkış topladı.

İlçenin kültürel değerlerini yaşatmak ve sosyal bağları güçlendirmek amacıyla düzenlenen Şalvar Gecesi, samimi bir atmosferde geçti. Katılımcıların geleneksel şalvarlarıyla renk kattığı etkinlik, müzik ve eğlence eşliğinde gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışma için kritik önem taşıdığını vurguladı. Başkan Geldi, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

'Bugün burada sadece bir etkinlikte değil; geçmişimizde, kültürümüzde ve ortak değerlerimizde buluşuyoruz. Şunu unutmamalıyız ki; kadın varsa hayat var, kadın varsa güç var, kadın varsa gelecek var.'

SOSYAL BAĞLAR PEKİŞTİRİLDİ

Program boyunca kadınlar yerel müzikler eşliğinde doyasıya eğlenirken, samimi sohbetler eşliğinde komşuluk ve hemşehrilik bağları bir kez daha tazelendi. Lalapaşa Belediyesi yetkilileri, ilçenin kültürel kimliğini koruyan ve toplumsal bütünleşmeyi sağlayan bu tür organizasyonların artarak devam edeceğini belirttiler.