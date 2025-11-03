Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sonbahar Doğa Yürüyüşleri tüm hızıyla devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sonbahar Doğa Yürüyüşleri kapsamında kuzey destinasyonları arasında yer alan tabiat harikaları Maden Deresi, Yeni Mahalle Sahili ve Acarlar Longozu'nda kilometrelerce yürüyen doğa aşıkları, sonbahar tonları arasında unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Hafta sonu doğaseverlere muhteşem bir deneyim yaşatan etkinliklerin adresi bu kez şehrin kuzey destinasyonları oldu.

İlk olarak Kocaali ilçesinde bulunan Maden Deresi'nde yürüyüşe başlayan ekip, sonbaharın büyüleyici tonları arasında unutulmaz bir deneyim yaşayan tabiat aşıkları gördükleri manzaradan çok etkilendi.

Maden Deresi'nin huzur veren doğası içinden geçen yürüyüş ekibi 6 kilometre boyunca yürüyerek yeşilin tonlarını ve tabiatı keşfetti.

Bir sonraki durakta Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yüzüyle misafirlerini ağırlayan yeni Mahallesi'ne giden ekip, Karadeniz'de gün doğumunun en harika izlendiği noktayı keşfetti.

GÜN ACARLAR LONGOZU'NDA SONA ERDİ

Son olarak Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük longozu olan Acarlar Longozu'nu ziyaret eden doğaseverler, en büyük ikinci su basar ormanında çeşitliliği gözlemleme fırsatı buldu.

Doğa harikası içinde yürüyen ekip, fotoğraflar çekileren günü ölümsüzleştirdi ve program burada son buldu.