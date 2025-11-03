Konya Selçuklu'da bir gelenek haline gelen ve her ayın ilk Pazar gününde kurulan Selçuklu 2.El Pazarı yine vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi'nin sıfır atık konusunda vizyon projelerinden bir tanesi olan Selçuklu 2. El Pazarı, Yazır Kapalı Pazar Alanı'nda 24. kez vatandaşlarla buluştu. Selçuklu'nun yeni geleneği olan Pazar, ev ekonomisine katkı sağlarken çevre bilincini de güçlendirirken, her yaştan vatandaşın da uğrak noktası haline geldi.

Giysiden çantaya, eski kitaplardan, oyuncaklara, küçük elektronik eşyalardan radyolara kadar birçok başlıkta ürünün uygun fiyatlara bulunabildiği Selçuklu 2. El Pazar'ında 320 vatandaş ve bir okul stant açtı.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: ' SIFIR ATIK VİZYONU İLE YENİDEN KULLANIM KÜLTÜRÜNÜ GÜÇLENDİRİYORUZ'

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 2. El Pazarı'nın her ayın ilk Pazar günü düzenli olarak kurulduğunu hatırlatarak şunları söyledi: 'Selçuklu Belediyesi olarak çevre duyarlılığı ve sıfır atık bilinciyle örnek çalışmalar yürütüyoruz. Her ay büyük bir katılımla gerçekleşen 2. El Pazarımız, bu anlayışın en güzel yansımalarından biri. Vatandaşlarımızın kullanmadıkları eşyaları değerlendirerek hem aile bütçelerine katkı sağlaması hem de çevreye duyarlı bir yaklaşım sergilemesiyle yeniden kullanım kültürünün yaygınlaşmasını destekliyoruz ve bu farkındalığın artması bizim için çok kıymetli. Birçok projemizde olduğu gibi bu projemizde de Türkiye'ye örnek olacağımızı düşünüyorum. 2. El Pazarımıza yoğun ilgi gösteren hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.'

Her ayın ilk Pazar günü kurulan 2. el pazarında ücretsiz stant açmak isteyen vatandaşlar Selçuklu Belediyesi Mobil Uygulama üzerinden online olarak başvuru yapabiliyor.