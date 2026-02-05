İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Oda Orkestrası, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) dün akşam yapılan 'Romantizmin İki Yüzü' adlı konserde dünyaca ünlü solist ve keman sanatçısı Hande Küden'i sanatseverlerle buluşturdu. Konserin atmosferi izleyicileri hem duygulandırdı hem de adeta büyüledi.

Konserde dünyaca ünlü besteciler Mozart'ın Don Giovanni Uvertürü, Wieniawski'nin Keman Konçertosu ve Schubert'in 9. Senfonisi eserleri seslendirildi. Klasik müziğin seçkin eserlerinin seslendirildiği etkinlikte, Berlin Filarmoni Orkestrası'nda uzun yıllardır ülkemizi başarıyla temsil eden keman sanatçısı Hande Küden, İzmir Oda Orkestrası ile aynı sahneyi paylaşarak izleyenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Konser, başarılı orkestra şefi Stanley Dodds yönetiminde gerçekleşti.

İzleyenlerin adeta büyülendiği konserde Küden, sahnedeki performansı ile ayakta alkışlandı.

Yaklaşık 40 dakika sahnede kalan sanatçı, izleyicilerin yoğun alkışı sonrası yeniden sahneye döndü. Küden, izleyenleri bir kez daha selamlayarak son bir eser daha çaldı. Fritz Kreisler'in arkadaşı Eugene Ysaye'ye adadığı Opus 6 numaralı Recitativo adlı eseri, 24 Ocak'ta geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 47 yaşında hayatını kaybeden İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Başkemancısı Deniz Özasker için çaldı. Küden gibi salondaki izleyiciler de solo keman için bestelenen bu eseri dinlerken duygusal anlar yaşadı.