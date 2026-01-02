İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji verilerine dayanarak 3 Ocak 2026 Cumartesi günü Ege ve Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış ve fırtına beklendiğini duyurdu. Bakanlık, vatandaşları sel, ulaşım aksaklıkları ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Kıyı Ege'de İzmir, Aydın ve Balıkesir'in kıyı kesimlerinde sağanak yağışlar kuvvetli olacak.

Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Kütahya ve Eskişehir'in güneybatısında güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına, Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde ise yer yer kuvvetli fırtına bekleniyor.

Öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyılarında, akşam saatlerinden itibaren ise Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde rüzgar ve fırtına etkili olacak.

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların sel, su baskını, ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve baca gazı zehirlenmesi gibi risklere karşı tedbirli olmalarını ve yetkili mercilerin uyarılarını yakından takip etmelerini hatırlattı.