CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de görüşülen çerçeve yasa tasarısına ilişkin yaptığı açıklamada, terör sorununun çözümünde tek meşru adresin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, 'Terörün bitmesi ve üniter devlet yapısının korunması kırmızı çizgimizdir.' dedi.

ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de görüşmeleri süren çerçeve yasa tasarısına ilişkin CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, terör sorununun çözümüne yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında CHP'nin geçmişte hazırladığı raporlara değinen Kılıçdaroğlu, 1989 yılında dönemin Sosyal Demokrat Halkçı Parti'si (SHP) tarafından hazırlanan 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sorunu' raporunun, dönemin koşullarında önemli bir adım olduğunu belirtti. CHP'nin yıllar boyunca bu konuda çeşitli raporlar hazırladığını ifade eden Kılıçdaroğlu, partinin çözüm arayışlarında tarihsel bir birikime sahip olduğunu söyledi.

'13 YIL SONRA ÇÖZÜM ADRESİ OLARAK TBMM BENİMSENDİ'

CHP'nin 2013 yılında yürütülen çözüm sürecine destek verdiğini ancak sürecin Meclis çatısı altında yürütülmesi gerektiğini savunduklarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, bugün gelinen noktada çözüm adresi olarak TBMM'nin gösterilmesini olumlu bulduklarını ifade etti. Kılıçdaroğlu, 'Nihayet 13 yıl sonra bizim önerimize gelindi. Sorunun çözüm adresi olarak TBMM gösterildi ve Meclis bu görevi üstlendi.' dedi.

'ÇÖZÜM DÖRT TEMEL BAŞLIK ÜZERİNE KURULMALI'

Kalıcı çözüm için dört temel unsurun birlikte ele alınması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, bunları; terör örgütünün doğrulanabilir şekilde silahsızlandırılması ve tasfiyesi, tüm vatandaşları kapsayan demokratik ve hukuki reformların hayata geçirilmesi, Irak ve Suriye'deki bağlantılı silahlı yapıları da kapsayan bölgesel güvenlik düzenlemelerinin oluşturulması ile dış müdahaleleri sınırlandıracak egemenlik stratejisinin geliştirilmesi olarak sıraladı.

Genel Merkezimizde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyorum. https://t.co/wkVtwgjVsk — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 3, 2026

Türkiye'nin iç barışını hukuk ve demokrasi temelinde inşa etmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, güvenlik politikalarının da bölgesel gelişmeler dikkate alınarak oluşturulmasının önemine işaret etti.

'CUMHURİYET'İ DEMOKRASİYLE TAÇLANDIRMAK İSTİYORUZ'

Konuşmasında 'Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandırma' hedefini de anlatan Kılıçdaroğlu, bunun güvenlik ile özgürlüğün anayasal düzen içerisinde birlikte korunması, silahın tamamen siyasetin dışına çıkarılması, demokratik siyasetin güçlendirilmesi ve farklı toplumsal kimliklerin eşit yurttaşlık temelinde güvence altına alınması anlamına geldiğini söyledi.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasının da hukuk devleti anlayışının gereği olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, 'Benim ne hakkım varsa Kürt vatandaşımızın da o hakkı olacak.' ifadelerini kullandı.

'KIRMIZI ÇİZGİMİZ ÜNİTER DEVLET YAPISI'

CHP'nin temel ilkelerini sıralayan Kılıçdaroğlu, terörün sona ermesi ve Türkiye'nin üniter devlet yapısının korunmasının vazgeçilmez olduğunu belirtti. Silahın siyasetin dışına çıkarılmasına, çözüm sürecinin TBMM merkezli yürütülmesine, hukuk devleti ilkesine, eşit yurttaşlığa, demokratik siyasetin güçlendirilmesine ve bölgesel barışa destek verdiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, sürecin şeffaf, denetlenebilir ve hukuki güvence altında yürütülmesi gerektiğini söyledi.

CHP'nin ülkenin huzuru için sorumluluk almaya hazır olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, 'Hiçbir siyasi menfaat düşünmeden elimizi taşın altına koyuyoruz. Yeter ki bir kişi daha ölmesin, yeter ki Türkiye bu meseleden kurtulsun.' dedi.

https://youtu.be/jazKwWOq4tE