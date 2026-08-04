Bursa'da Osmangazi, Nilüfer, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Gemlik ve Harmancık belediye başkanları ile çok sayıda belediye meclis üyesi CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldıklarını açıkladı. Karar, YENİ Parti Bursa İl Başkanlığı'nın düzenlediği programda kamuoyuna duyuruldu.

BURSA (İGFA) - Bursa'da siyasette dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Osmangazi, Nilüfer, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Gemlik ve Harmancık belediye başkanları ile belediye meclis üyeleri, CHP'den istifa ederek YENİ Parti saflarına katıldıklarını açıkladı.

YENİ Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından Heykel Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından basın açıklaması yapıldı.

YENİ Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, yaptığı açıklamada, 'Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde, Bursa'da birlikte yol yürüdüğümüz belediye başkanlarımız ve meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte siyasi çalışmalarımızı bundan sonra YENİ Parti çatısı altında sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı. Yeşiltaş, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm enerjilerini Bursa için harcamaya, vatandaşların yanında olmaya ve kente değer katacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

Açıklamada, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem ve Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan ile birlikte belediye meclis üyelerinin de YENİ Parti'ye katıldığı duyuruldu.

Program, çelenk sunma töreninin ardından toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.