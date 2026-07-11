Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ejderhan Gezer, Kütahya Şehir Hastanesi yerleşkesinde hizmete açılan Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi ile Zafertepe Mahallesi'nde hizmete giren Merkez 4 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun açılış programlarına katıldı.

KÜTAHYA (İGFA) - Gerçekleştirilen program kapsamında Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi ile Merkez 4 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete alınırken, yeni yatırımların Kütahya'nın sağlık hizmetlerine önemli katkılar sağlayacağı vurgulandı.

Açılış programına katılan Kütahya Belediyesi Başkan Yardımcısı Ejderhan Gezer, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkin şekilde ulaşmasını sağlayacak, modern sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması adına önemli bir adım olan Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi ile Merkez 4 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun şehrimize hayırlı olmasını temenni ederek, projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Açılış programları vesilesiyle hastanede tedavi gören, vatan savunmasında gösterdiği fedakarlıkla tanınan Gazi Kudret Gökçe de il protokolü tarafından ziyaret edilerek, sağlığına en kısa sürede kavuşması temennisinde bulunuldu.

Sağlık altyapısının güçlendirilmesine katkı sunacak yatırımların açılış törenine; Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir ve Adil Biçer, il protokolü, kamu kurumlarının temsilcileri, sağlık yöneticileri ve davetliler katıldı.