Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda bu yıl üçüncüsünü düzenlediği 'Enerji Sektöründe 3. Yapay Zekâ Zirvesi' ile enerji sektöründe yapay zekâ teknolojilerinin sunduğu fırsatları, dijital dönüşüm süreçlerini ve geleceğin teknoloji vizyonunu ele aldı.

SAMSUN (İGFA) - Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), çalışanlarının yapay zekâ alanındaki farkındalığını artırmak, sektör ile akademiyi aynı platformda buluşturmak ve enerji sektöründeki dijital dönüşüme katkı sağlamak amacıyla bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Enerji Sektöründe 3. Yapay Zekâ Zirvesini gerçekleştirdi. Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen zirveye YEDAŞ çalışanlarının yanı sıra üniversitelerden akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Yapay Zekânın Geleceği Farklı Perspektiflerden Ele Alındı

Enerji Sektöründe 3. Yapay Zekâ Zirvesi'nin keynote konuşmasını gerçekleştiren Çiçek Çizmeci, yapay zekâ çağında kurumların dönüşümü, üretken yapay zekâ uygulamaları ve geleceğin çalışma modellerine ilişkin bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.