Artvin Valisi Turan Ergün, İl Özel İdaresi çalışanlarıyla iftar sofrasında bir araya geldi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Valisi Turan Ergün, İl Özel İdaresi Kaledibi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programında, İl Özel İdaresi çalışanları ve yöneticilerle aynı sofrayı paylaştı. Samimi bir ortamda geçen programda Vali Ergün, özveriyle görev yapan personele teşekkür ederek sahada yürütülen çalışmaların Artvin için büyük önem taşıdığını söyledi.

Artvin'in zor ve engebeli bir coğrafyaya sahip olduğunu belirten Ergün, 'İlimizin merkez ilçe ve 8 ilçesi, 323 köyü, yaklaşık 1736 ünitesine il özel idaresi olarak hizmet veriyoruz. Geçen yıl özel idaremize sınavla teknik personel alımı yaptık. Aynı şekilde makine parkımızı da kamyon ve iş makineleriyle güçlendirdik. Yeni iş sezonunda köylerimizde ve kırsalda alt yapı işlerinin tamamlanması için seferberlik ilan edeceğiz.' dedi.

İl Özel İdaresi personelinin çok çalışkan ve değerli olduğunun altını çizen Vali Ergün,' İş makinesi ve araç kullanan arkadaşlardan bir isteğim var. Kullandığınız araç ve gereçlerde ülkemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın ve yetimlerimizin hakkı var. Dolayısıyla bu makineleri kendi makinelerimiz gibi özenle kullanın. Ülkemizde yaşayan 86 milyon vatandaşımızın malını korumuş oluyorsunuz. Görev sorumluluğunuzda bu söylediklerimi asla unutmayın. Hepimizin amacı köylerimizde ve kırsalda yaşayan vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmaktır.' diye konuştu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yılmaz Boz ise Artvin'de hep birlikte güzel hizmetlere vesile olacaklarını belirterek, kente geldiği yaklaşık bir aydan beri şehrin her noktasını dolaşmaya çaba gösterdiğini, şehri tanıyarak neler yapılabileceğini gözlemlemeye çalıştığını söyledi.