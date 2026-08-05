Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Maltepe Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da Maltepe Mahallesi Muhtarı Zehra Yenice ve eşiyle bir araya gelen Başkan Kahveci, mahallede devam eden hizmetler hakkında bilgi aldı. Ziyaret kapsamında çevrede sürdürülen çalışmaların son durumunu değerlendiren Kahveci, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımların planlı şekilde devam ettiğini belirtti.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, belediye hizmetlerinin vatandaş odaklı bir anlayışla sürdürüldüğünü ifade ederek, 'Şehrimizin her mahallesine eşit hizmet ulaştırmak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve ihtiyaçlara yerinde çözümler üretmek için sahada olmaya devam ediyoruz' dedi. Ziyarette, Maltepe Mahallesi'nin ihtiyaçları ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Program, yapılan incelemelerin ardından sona erdi.