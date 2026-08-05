Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Karasu Limandere ve Erenler Çaykışla Mahallesi'nde vatandaşla buluşurken, Çaykışla'ya basketbol, futbol ve voleybol sahalarının yapılması için talimat verdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehri adım adım turladığı ziyaretleri kapsamında Karasu Limandere ve Erenler Çaykışla'da vatandaşlarla buluştu. Esnafı gezerek 'hayırlı işler' dileklerini ileten, gençlerle sohbet eden Alemdar, iki ayrı bölgede talepleri tek tek dinleyip not aldı.

İlk olarak Limandere Mahalle Muhtarlığı'nı ziyaret eden Alemdar, Limandere Futbol Akademisi'nde buluştuğu gençlere forma hediye etti. Erenler Çaykışla'da ise merkez camisinde ziyarete başlayan, daha sonra ise Kur'an kursu öğrencileriyle buluşan Alemdar, mahalle sakinleriyle kucaklaştı. Gençler, Başkan Alemdar'a spor yapacakları ve sosyalleşecekleri bir saha yapılmasını istedi.

'ÇOK GÜZEL BİR YATIRIM DÖNEMİ GEÇİRİYORUZ'

Genel Sekreter Yardımcısı Aslan Yılmaz'ı telefonla arayan Başkan Alemdar, mahalleye basketbol, futbol ve voleybol sahasının yer aldığı bir saha yapılması talimatı verdi. Başkan Alemdar, 'Özellikle gençlerimiz için sporda tarihi bir yatırım süreci başladı. Mahallelerde hizmete açtığımız futbol, basketbol, voleybol sahaları, gençlik merkezleri, yüzme havuzları ve spor salonlarıyla çok güzel bir yatırım dönemi geçiriyoruz. Tek bir gayemiz var o da Sakarya'nın kazanması. Ne olursa olsun, günün sonunda kazanan Sakarya'mız olsun istiyoruz ve bu yönde durmadan, yorulmadan çalışıyoruz.' dedi.

Başkan Alemdar'a ziyaretlerde Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, AK Parti Karasu İlçe Başkanı Recep Aksu, MHP Karasu İlçe Başkanı Hamza Uğur, AK Parti Erenler İlçe Başkanı Ömer Barik, MHP Erenler İlçe Başkanı Mustafa Tamer, Limandere Mahalle Muhtarı Sinan Erbaş, Çaykışla Mahalle Muhtarı Faruk Yıldız ve meclis üyeleri eşlik etti.