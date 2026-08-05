Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Erzurum Yeni Medya Derneği (ERMED) iş birliğinde düzenlenen 'Sen Yeter ki Gülümse' Farkındalık ve Atölye Çalışması, özel gereksinimli bireylerin annelerini bir araya getirdi.

ERZURUM (İGFA) - Erzurum'da özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen 'Sen Yeter ki Gülümse' Farkındalık ve Atölye Çalışması, anneleri anlamlı bir buluşmada bir araya getirdi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Erzurum Yeni Medya Derneği (ERMED) iş birliğinde gerçekleştirilen program, Olimpiyat Parkı'nda bulunan Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ev sahipliğinde yapıldı. Etkinlikte özel gereksinimli bireylerin ailelerinin yaşadığı süreçlere dikkat çekilirken, sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi ve bilinçli medya kullanımının önemi ele alındı.

Programa; Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Temel, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Erzurum İlim Heyeti Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Derya Öcal ile Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı Gamze İspirli katıldı.

ANNELER İÇİN İLETİŞİM VE DAYANIŞMA ATÖLYESİ

Program kapsamında Prof. Dr. Derya Öcal tarafından özel gereksinimli bireylerin annelerine yönelik interaktif bir atölye gerçekleştirildi. Öcal, annelerin sosyal ve psikolojik süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, iletişim, dayanışma ve motivasyon konularında uygulamalı çalışmalar yaptı.

ERMED Başkanı Gamze İspirli ise bilinçli medya kullanımı üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Dijital çağda doğru bilgiye ulaşmanın, sosyal medyanın bilinçli kullanılmasının ve çocukların dijital ortamda karşılaşabileceği risklere karşı ailelerin bilinçlendirilmesinin önemine değinen İspirli, medya okuryazarlığının aile içi iletişimi güçlendiren önemli bir unsur olduğunu ifade etti.

Etkinlik sonunda konuşan Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Temel, sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan iş birliklerinin önemine dikkat çekti. Temel, 'Özel gereksinimli bireylerimizin ve ailelerinin yaşamına dokunan her çalışmayı çok kıymetli buluyoruz. Kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının ortak projeleri, toplumsal farkındalığın gelişmesine önemli katkılar sunmaktadır.' ifadelerini kullandı.

Programa katılan anneler de etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, hem bilgi edinme hem de deneyim paylaşma fırsatı bulduklarını belirtti.

Programın sonunda Mahmut Temel tarafından, katkılarından ötürü Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı Gamze İspirli'ye Türk bayrağı motifli anı plaketi takdim edildi.