Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, baştan sona yenilenen Akpınar Mesire Alanı'nda son hazırlıkları yerinde inceledi. Çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Başkan Dutlulu, Akpınar Mesire Alanı'nın cumartesi gününden itibaren yeniden Manisalıların hizmetine açılacağının müjdesini verdi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentte sosyal yaşam alanlarını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kapsamlı bir yenileme çalışmasından geçirilen Akpınar Mesire Alanı, vatandaşların güvenli, konforlu ve doğayla iç içe vakit geçirebileceği modern bir yaşam alanına dönüştürüldü. Alanda incelemelerde bulunan Başkan Besim Dutlulu'ya Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Ata Temiz ve Erk Kayabaş ile ilgili daire başkanları ve belediye yöneticileri eşlik etti.

Çalışmaların ardından açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, alanın kısa sürede tamamlanarak vatandaşların kullanımına hazır hale getirildiğini söyledi. 'Şu an Akpınar'dayız. Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız ve Kent Estetiği Dairesi Başkanlığımızın çalışmalarıyla bu alanı baştan sona yeniledik. Çimleriyle, yeşil alanlarıyla ve havuzuyla çok güzel bir yaşam alanı oluşturduk. Bu cumartesi gününden itibaren tüm Manisalıların kullanımına açıyoruz' diyen Başkan Dutlulu, hukuki süreçler nedeniyle çalışmaların planlanandan biraz geç başladığını ancak ekiplerin yoğun çalışması sayesinde kısa sürede tamamlandığını ifade etti. Başkan Dutlulu, 'Arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalıştı ve burayı kısa sürede adeta cennete çevirdi. Bu hafta sonundan itibaren tüm hemşehrilerimizi Akpınar Mesire Alanı'na bekliyoruz. Bu güzel mesire alanı Manisa'mıza hayırlı olsun' dedi.

15 BİN METREKARELİK ALANDA KAPSAMLI YENİLEME

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığına bağlı Yeşil Alanları Planlama ve Üretim Şube Müdürü Arzu Yetişen de yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yaklaşık 15 bin metrekarelik alanda kapsamlı bir yenileme gerçekleştirildiğini belirten Yetişen, 'Çim serimi, piknik masalarının yerleştirilmesi, zemin döşemelerinin yenilenmesi ve otomatik sulama sistemi kurulumunu tamamladık. Bitkisel peyzaj çalışmalarında kurakçıl peyzaj anlayışını benimsedik. Su tüketimi düşük ağaç, çalı ve bitki türleriyle alanı yeniden düzenledik. Bu çalışmaların hayata geçirilmesini sağlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu'ya teşekkür ediyoruz' dedi.

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Yeşil Alanlar Bakım ve Uygulama Müdürü Kerim Karataş ise alanda uygulanan teknik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Karataş, 'Kuraklığa dayanıklı Bermuda rulo çim serimi gerçekleştirdik. Toprak tesviyesinin ardından mobil uygulama üzerinden kontrol edilebilen otomatik sulama sistemini devreye aldık. Kurakçıl peyzaj uygulamalarıyla su tüketimini azaltmayı hedefledik. Alanda yaklaşık 100 bank, yenilenen çocuk oyun grupları ve 4 bin 500 metrekarelik süs havuzu yeniden vatandaşlarımızın kullanımına hazır hale getirildi' ifadelerini kullandı.