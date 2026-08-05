Bursa'da Osmangazi Belediyesi, daha yeşil ve düzenli bir kent hedefiyle ilçe genelinde sürdürdüğü ağaç budama çalışmalarını, Park ve Bahçeler Müdürlüğü envanterine kazandırılan sepetli iş aracının sağladığı erişim ve güvenlik avantajıyla daha etkin şekilde gerçekleştiriyor.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, ilçe genelindeki yeşil alanların korunması, ağaçların sağlıklı gelişiminin desteklenmesi ve kent estetiğinin iyileştirilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçenin dört bir yanında park, bahçe, yeşil alan ve yol güzergahlarında çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaçların sağlıklı gelişimini desteklemek ve kent estetiğini korumak amacıyla düzenli budama faaliyetleri gerçekleştiriyor. Ağaçların gelişim süreçlerinin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için gerçekleştirilen budama çalışmalarında; kuruyan, hastalıklı, kırılma riski taşıyan ve çevreye zarar verme ihtimali bulunan dallar ekipler tarafından titizlikle kontrol edilerek budanıyor. Bunun yanı sıra ağaçların gelişimini olumsuz etkileyen ve kent içerisindeki yaya ve araç güvenliğini tehdit edebilecek dallara da müdahale ediliyor.

KAPASİTE BÜYÜYOR, HİZMET ARTIYOR

Osmangazi Belediyesi, ilçenin ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve saha çalışmalarının daha etkin şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla araç ve ekipman kapasitesini de güçlendiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü envanterine kazandırılan sepetli iş aracıyla ekiplere yüksek ağaçlarda gerçekleştirilen çalışmalarda önemli kolaylık sağlanıyor. Özellikle ulaşılması güç noktalarda bulunan yüksek dallara güvenli bir şekilde erişim imkanı sunan araç sayesinde, daha önce müdahalesi zor olan ağaçlarda da budama çalışmaları daha hızlı ve kontrollü şekilde gerçekleştirilebiliyor. Özellikle elektrik tellerinin ağaç dallarıyla temas ettiği veya dalların enerji hatlarına yaklaşarak risk oluşturduğu noktalarda da sepetli iş aracından etkin şekilde yararlanılıyor.

Osmangazi Belediyesi, gerçekleştirdiği budama çalışmalarıyla ağaçların bakımını yaparken, aynı zamanda ilçenin yeşil dokusunun korunmasına da katkı sağlıyor.