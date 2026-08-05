Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, mahalle buluşmaları kapsamında kırsal Doğancı Mahallesi'nde vatandaşlar ve muhtarlarla bir araya gelerek talep ve beklentileri yerinde dinledi. Başkan Aydın, hiçbir mahalleye ayrım yapmadan, belediyenin imkanları doğrultusunda sorunlara çözüm üretmek için 7/24 çalıştıklarını vurguladı.

BURSA (İGFA) - Vatandaşların beklentilerini yerinde tespit ederek çözüm odaklı çalışmalar yürüten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, mahalle buluşmaları kapsamında kırsal Doğancı Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Doğancı Köy Sofrası'nda gerçekleştirilen programa Başkan Aydın'ın yanı sıra; Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan, Doğancı Mahalle Muhtarı Ömer Demirlek, Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı, Doğancı Köyü Kadınları Dayanışma Derneği Başkanı Elif Kobak, çevre mahallelerden gelen muhtarlar, Osmangazi Belediyesi başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda Doğancı Mahallesi sakini katıldı.

Vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Erkan Aydın, mahalle sakinlerinin aktardığı sorun, talep ve önerileri tek tek dinledi. Muhtarlarla da görüş alışverişinde bulunan Başkan Aydın, belediye hizmetlerinin vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmesinin önemine dikkat çekti.

'HİÇBİR MAHALLEYE AYRIM YAPMIYORUZ'

Osmangazi'nin her noktasında vatandaşlarla buluşmaya önem verdiklerini belirten Başkan Erkan Aydın, mahalle ziyaretlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Muhtarlarla düzenli olarak bir araya gelerek mahallelerin ihtiyaç ve taleplerini yerinde dinlediklerini kaydeden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, göreve geldikleri günden bu yana yaklaşık 50 mahallede toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti. Belediyenin imkanları doğrultusunda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi adına çalışmaların yürütüldüğünü belirten Başkan Aydın, şöyle konuştu:

'Haftanın müsait günlerinde mahallelere, köylere gidip muhtarlarımızı, vatandaşlarımızı dinliyoruz ve belediyenin imkanları doğrultusunda eksiklikleri gidermeye çalışıyoruz. Burası, diğer ova köyleri, fırsat buldukça her tarafı geziyoruz. Hizmet etmek için de bütün müdürlerimiz, personelimiz elinden gelen katkıyı sağlıyor. Geldiğimiz ilk günden beri bütün muhtarları 10'un üzerinde kez toplamışızdır. 50'ye yakın mahalleye gittiğimizde de, o mahallelerde çevredeki muhtarlarla da bir araya geliyoruz. Kapımıza gelip de görüşemedim diyen hiçbir muhtar olmamıştır. Herkesle görüşüyoruz. Biz, geldiğimiz günden itibaren muhtarlarla birlikte yürüyelim, ellerinde herhangi bir imkan, bütçeleri olmadığı için vereceğimiz desteklerle hizmete ortak olsunlar dedik. Arkadaşlarımız 7/24 her türlü sorununuzla ilgileniyor, talepler sınırsız ama imkanlar sınırlı. Bütçe, kaynaklar sınırlı, elimizde sihirli değnek yok. Ben de öyle bir şey isterim ki bütün sorunlar hemen çözülsün ancak ülkenin şartları, ekonomi ortada, iş insanından emeklisine herkes kan ağlıyor. Faizler, enflasyon ortada, bu ortamda hizmet etmeye çalışıyoruz. Hiçbir muhtara, hiçbir mahalleye ayrım yapmıyoruz. Hepsine elimizden gelen tüm imkanları sunuyoruz.'

'BİRLİKTE HİZMET EDELİM'

Talepler geldiğinde ivedilikle çözüm üretmek için çalışma gayretinde olduklarının altını çizen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, tüm hizmetlerin bir takvimle birlikte gerçekleştirildiğini ifade etti.

Osmangazi'de yaşayan yaklaşık 1 milyon vatandaşa karşı sorumluluklarına işaret eden Başkan Aydın, herkesin isteklerini, taleplerini yapmakla mükellef olduklarının altını çizerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Devlet adına hizmet yapıyoruz. Muhtardı, meclis üyesiydi, önde gelen biri geldiğinde bekletmeyin kapıda diyoruz, talimat veriyoruz. Birçok yerde muhtarı bırakın, kendi meclis üyesi başkanla görüşemiyor. Biz zaten sizin yanınızdayız. Gelene hoş geldin diyoruz, niye randevusuz geldin demiyoruz, dinliyoruz. Biz yöreyi seviyoruz, memleketi seviyoruz, 700 yıldır Bursa'dayız diyoruz, hizmet edelim diyoruz. İyi hizmet edelim, geride iyi işler bırakalım diyoruz. Hizmet süresinin yarısı doldu, yarısı da hızlıca geçer gider. 8 yıl milletvekilliği yaptık, 8 gün gibi geçti, burada da 2,5 gün gibi geçip gidiyor. O koltukta bizi seçen insanlara karşı sorumluluk hissederek 7/24 çalışıyoruz. Beklentimiz çok basit, birlikte hizmet edelim, kendi mahallenizdeki, köyünüzdeki insanların dertlerine çözüm bulalım, bir kişi daha Allah razı olsun dese, bizim de en büyük ödülümüz bu, başka bir beklentimiz yok.'

Doğancı Mahalle Muhtarı Ömer Demirlek ve muhtarlar da, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.