İzmit Belediyesi Aşevi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik ücretsiz sıcak yemek desteğini aralıksız sürdürüyor

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Aşevi; yaşlı, engelli veya yemek yapamayacak durumda olan ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine hafta içi 5 gün boyunca sıcak yemek desteğini sürdürüyor.

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde Tepeköy Ayazma Kültür Merkezi'nde hizmet veren Aşevi'nde uzman ekipler tarafından hijyen kurallarına uygun şekilde hazırlanan ve paketlenen yemekler, ihtiyaç sahibi vatandaşların adreslerine düzenli olarak teslim edilerek günlük beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlanıyor.

İzmit Belediyesi Aşevi'nde görev yapan Gıda Mühendisi Hayriye Özgür, sıcak yemek hizmetinin titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, 'Kendi yemeğini yapamayan yaşlılara ve bakıma muhtaç kişilere yönelik sıcak yemek hizmetimiz devam ediyor. Aşevi'nde hijyen kurallarına uygun olarak hazırlanan yemeklerimiz paketlenerek ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştırılıyor' ifadelerini kullandı.

İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanı Hümeyra Gürbüz ise 'Sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olamaya devam ediyoruz. Yapılan sosyal inceleme sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen yaşlı, engelli, kronik hastalığı bulunan bireyler ile ekonomik ve sosyal açıdan dezavantajlı hanelere düzenli olarak sıcak yemek ulaştırıyoruz. Aşevi'nde gıda güvenliği kurallarına uyularak deneyimli ekipler tarafından günlük olarak pişirilip paketlenen sıcak yemekler hafta içi her gün vatandaşlarımız evlerine teslim edilmektedir. Sıcak yemek hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar https://www.izmitkardeseller.com/ internet sitesinden, 0262 318 00 00 numaralı telefondan ya da İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bizzat başvuruda bulunabilirler. Dayanışmayı büyütmeye, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceğiz' diye konuştu.