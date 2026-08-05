Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AK Parti Gebze Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, AK Parti Gebze Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt ve AK Parti Mustafapaşa Mahalle Başkanı Bekir Köse, Mustafapaşa Mahallesi Şehit Yılmaz Argon Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze'de Şehit Yılmaz Argon Caddesi boyunca iş yerlerini tek tek ziyaret eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve beraberindeki heyet, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyerek talep ve önerileri dinledi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaretlerde esnafın beklentileri dinlenirken, bölgedeki ticari hayat ve mahalleye yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Cadde üzerinde vatandaşlarla da sohbet eden heyet, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi. Gerçekleştirilen hasbihallerde belediye hizmetleri, mahallede devam eden çalışmalar ve planlanan projeler üzerine görüş alışverişi yapıldı. Vatandaşların ilettiği talepler ilgili birimlerce değerlendirilmek üzere not alındı.

Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmenin önemine değinen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 'Esnafımızın güler yüzü, vatandaşlarımızın samimiyeti bizlere güç veriyor. Gebze'yi ortak akılla yönetmeye, hemşehrilerimizin talep ve önerilerini yerinde dinleyerek çalışmalarımıza yön vermeye devam edeceğiz. Mahallelerimizi yalnızca hizmet götürdüğümüz alanlar olarak değil, gönül bağımızı güçlendirdiğimiz yaşam merkezleri olarak görüyoruz. Vatandaşlarımızla bir araya gelmeyi, onların görüşlerini dinlemeyi ve Gebze'miz için birlikte üretmeyi sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı. Şehit Yılmaz Argon Caddesi'nde gerçekleşen ziyaret boyunca sıcak ve samimi anlar yaşanırken, esnaf ve vatandaşlar kendilerini dinleyen Başkan Büyükgöz ve beraberindeki heyete teşekkür etti.