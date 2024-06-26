KÜTAHYA (İGFA) - Oyman Atabay sezonunun dördüncü tırmanma yarışı olan organizasyon, 29 Haziran Cumartesi günü saat 13:00'te Kütahya Belediyesi önünde düzenlenecek start seremonisi ile başlayacak. 5 ayrı kategoride 25 sporcu, daha sonra saat 14:00'de başlayacak olan iki antrenman çıkışıyla ilk günü tamamlayacaklar.

3 çıkış üzerinden gerçekleştirilecek yarış, 30 Haziran Pazar günü saat 11:00’de Radar Caddesi, Aydoğdu Mahallesi yol ayrımından TRT Kütahya TV İstasyonu yol ayrımı arasındaki 6,30 km. uzunluğundaki parkurda koşulacak. Yarışın ödül töreni saat 17:30’da Kütahya Belediyesi önünde gerçekleştirilecek.