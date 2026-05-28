Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kurban Bayramı öncesinde Gaybiefendi Mahallesi'nde kurulan Geleneksel Bayram Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

KÜTAHYA (İGFA) - Bayram alışverişi için pazara gelen vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyerek bayram hazırlıklarının şehirde oluşturduğu hareketliliği yerinde takip etti.

Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma kültürünü güçlendiren önemli günler olduğunu ifade eden Kahveci, geleneksel pazar kültürünün yaşatılmasının esnafımız ve toplumsal dayanışmamız açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Pazar alanındaki yoğun ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, vatandaşlarımızın huzurlu ve güzel bir bayram geçirebilmesi adına belediye ekiplerimizin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı. Samimi görüntülere sahne olan ziyaret programında Kahveci, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirerek tüm hemşehrilerinin Kurban Bayramı'nı içtenlikle kutladı.