İSTANBUL (İGFA) - İmparatorluklara başkentlik yapmış, Türkiye'nin kalbi kadim İstanbul'un sonsuza dek Türk yurdu oluşunu müjdeleyen fethin 573. yıl dönümü, yarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanan özel etkinlik programıyla kutlanıyor. Tarihi yarımadanın manevi atmosferinde gerçekleşecek kutlamalar, İBB Mehteranı eşliğinde yapılacak Fetih Korteji ile başlıyor ve gün boyu süren anlamlı ziyaretlerin ardından İBB Saraçhane Hizmet Binası önünde sanatla taçlanıyor.

FETİH KORTEJİ TARİHİ NOKTALARDAN GEÇİYOR

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 'Fetih Korteji' yürüyüşü Edirnekapı'da Mihrimah Sultan Camii önünde başlayacak. İBB Mehteranı eşliğinde gerçekleşecek yürüyüş için 18.00'da toplanma yapılacak ve saat 19.15'te ise yürüyüşe geçilecek. Kortej; Edirnekapı Şehitliği, Fatih Sultan Mehmet Türbesi ve Saraçhane 18 Sekbanlar Türbesi önünde durarak, bu önemli mekânlarda kısa anma etkinlikleri gerçekleştirecek.