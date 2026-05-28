Adana Valisi Mustafa Yavuz, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek görevli polislerle bayramlaştı.

ADANA (İGFA) - Bayram tatili süresince alınan tedbirlere ilişkin bilgiler alan Adana Valisi Mustafa Yavuz, Adana'nın dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapan tüm polislerin Kurban Bayramı'nı tebrik ettiğini söyledi.

9 günlük bayram tatilinin cumartesi itibarıyla başladığını aktaran Vali Mustafa Yavuz, 'Hem Adanalı hemşehrilerimiz hem ülke çapındaki vatandaşlarımız memleketlerine, sevdiklerine doğru yola çıktılar. Ben öncelikle tüm Adanalı hemşerilerimizin ve aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Bayramları mübarek olsun. Kazasız belasız, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu nice bayramlar diliyorum.' dedi.

​Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için alınan tedbirlere değinen Vali Mustafa Yavuz, 'Gerek kolluk birimlerimiz; emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, gerekse diğer tüm birimlerimiz; İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzdeki veteriner hekimlerimiz, 112 Acil Çağrı Merkezindeki arkadaşlarımız, itfaiye teşkilatındaki arkadaşlarımız, sağlık teşkilatındaki arkadaşlarımız görevleri başındalar. Amacımız bayram tatili boyunca tüm vatandaşlarımızın huzur içerisinde, sevdikleriyle neşe içerisinde güzel bir bayram geçirmelerini temin etmek.' dedi.

Hem şehit ailelerini hem de sağlık personelini görev başında ziyaret ettiklerini belirten Vali Mustafa Yavuz, 'Aynı şekilde devletimize ve milletimize emanet olan çocuklarımızı ve büyüklerimizi ziyaret ettik, onların ellerini öptük ve bayramlarını tebrik ettik. Bugün de yine görev başında olan emniyet teşkilatımızı, jandarma teşkilatımızı ziyaret ederek hem onların bayramlarını kutlayacağız hem de çalışmaları hakkında kendilerinden bilgi alacağız.' dedi.

Bayram tatili içerisinde hem kolluk birimlerimizin hem diğer birimlerimizin planlamalarını yaptıklarını ve sahada görev başında olacaklarını söyleyen Vali Mustafa Yavuz, 'Emniyet ve Jandarmamızın 5 bin 458 personeli 9 gün süreyle sahada görev başında olacak.

Yine aynı şekilde 755 kara aracımız, 2 helikopterimiz, 35 İHA, SİHA ve dronumuz, bununla birlikte 40 zırhlı ekibimiz ve Sahil Güvenliğimize ait 6 yüzer unsurumuz bayram süresince görev başında olacaklar. Diğer taraftan az önce de bahsettim, Kurban Bayramı'nda, kurbanlarımız kesilecek. Bununla birlikte hem belediyelerimizde hem de İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde görevli veteriner ekiplerimiz sahadalar. 9 günlük süre içerisinde başlayıp bayram sonuna kadar yaklaşık 24 ekipteki 60 veteriner hekimimiz ve veteriner teknisyenimiz sahada olacaklar ve vatandaşlarımızın kurbanlarını sağlıklı, hijyenik şartlar içerisinde kesmeleri için denetimlerine devam edecekler.' dedi.