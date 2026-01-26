Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) 2. Lig'de mücadele eden Kütahya Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, DMD hastası minik Metehan için oynanacak Eskişehir 26 Basketbol maçı öncesinde moral yemeğinde bir araya geldi.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyespor'un düzenlediği programa, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci başta olmak üzere teknik ekip, yönetim kurulu üyeleri ve sporcular katıldı. Başkan Kahveci, sporcularla sohbet ederek karşılaşma öncesinde takıma başarı dileklerini iletti. Takımın lig başından bu yana ortaya koyduğu mücadeleden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kahveci, Kütahya Belediyespor'un şehri en iyi şekilde temsil ettiğini vurguladı. Sporcuların yalnızca sahadaki performanslarıyla değil, sosyal sorumluluk projeleriyle de örnek bir duruş sergilediğini belirten Kahveci, Metehan için oynanacak karşılaşmanın önemine dikkat çekti.

'Metehan için oynanacak bu anlamlı maç, dayanışma ve birlik ruhunun en güzel örneklerinden biri olacak. Takımımızın lig boyunca gösterdiği emek ve azim her türlü takdiri hak ediyor. Sporcularımızın her zaman yanındayız' ifadelerini kullandı.

Takım ruhunun pekiştiği programda sporcular da, maç öncesinde verilen destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Programa ayrıca BAŞTAŞ Grup A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Baş ile Gümüşler İnşaat yetkilisi Kazım İkbal Gümüş de katıldı. Moral yemeği, hatıra fotoğrafı çekimi ve başarı dilekleriyle sona erdi.