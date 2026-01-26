TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi TOP 16 turu J Grubu ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda Yunan temsilcisi Karditsa Iaponiki ile karşı karşıya gelecek. 27 Ocak Salı günü Giannis Bourousis Karditsa'da oynanacak maç Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak.

BURSA (İGFA) - Basketball Champions League 2025-2026 sezonu son 16 turuna sahasında aldığı Alba Berlin yenilgisiyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, J Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Yunanistan temsilcisi Karditsa Iaponiki'ye konuk oluyor.

Son 16 turunda grubu ilk iki sırada tamamlayıp çeyrek final bileti almayı hedefleyen Mavi Yeşilliler, bu turdaki ilk galibiyetine Karditsa deplasmanında imza atmak isterken, Yunan ekibi de TOP 16 turuna AEK B.C. deplasmanında aldığı 88-73'lük mağlubiyetle başlamıştı.

27 Ocak Salı günü Giannis Bourousis Karditsa'da oynanacak maç Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Fransa'dan Yohan ROSSO; Polonya'dan Michal PROC ve Estonya'dan Mihkel MÄNNISTE hakem üçlüsü yönetecek.

Mavi Yeşilliler, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde bu maçın arından sıradaki maçını 3 Şubat Salı günü sahasında bir diğer Yunan temsilcisi AEK B.C. ile oynayacak. Bursa ekibi, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise 31 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da deplasmanda Türk Telekom ile kozlarını paylaşacak.