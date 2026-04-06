BURSA (İGFA) - Nilüfer'i sporun merkezi yapma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Nilüfer Belediyesi, kente yeni bir spor tesisi kazandırmak için Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) ile protokole imza attı. Özlüce ve 19 Mayıs mahallelerini içeren alanda yapılması planlanan kapalı hentbol salonunun arsa tahsisini içeren imza töreni, Üçevler Spor Tesisi'nde gerçekleştirildi.

Törene; Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve THF Başkanı Mesut Çebi'nin yanı sıra Nilüfer Belediyespor Başkanı Muharrem Or, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Serpil Altun, Nilüfer Belediye Meclis Üyeleri ile kulüp yöneticileri katıldı.

'GELECEĞİN ŞAMPİYONLARI BU SALONLARDA YETİŞECEK'

İmza töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, atılan imzanın ilçenin sportif geleceği için taşıdığı öneme dikkat çekti. Yeni tesisle birlikte modern bir salonu daha Nilüfer'e kazandırma sürecini başlattıklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, 'Çocuklarımızın sporla büyümesini, yeteneklerini keşfetmesini ve bu salonlarda geleceğin şampiyonları olarak yetişmesini istiyoruz. Nilüfer'i sporun ve üretimin kenti yapma yolunda kararlılıkla yürüyeceğiz' ifadelerini kullandı. Başkan Şadi Özdemir, projeye verdikleri destek ve iş birliği için THF Başkanı Mesut Çebi'ye teşekkür etti.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi ise konuşmasında Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı'nın başarılarına vurgu yaptı. Kulübün Türkiye'yi, Avrupa'da başarıyla temsil eden, ligin önemli ekiplerinden biri olduğunu hatırlatan Çebi, protokole konu olan tesisin inşaatını en kısa sürede bitirip Türk sporunun hizmetine sunmayı amaçladıklarını dile getirdi. Konuşmaların ardından taraflar, Özlüce ve 19 Mayıs mahallelerinde bulunan 8 dönümlük alanda hayata geçirilecek modern kapalı spor salonun arsa tahsis protokolünü imzaladı.