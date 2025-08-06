Ordu Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yapılan kazılarda Türkiye’de tahtında oturan ilk “Ana Tanrıça Kibele” heykelinin bulunduğu 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi’nde kazı çalışmaları 15. yılında yeniden başladı.ORDU (İGFA) - Doğu Karadeniz’in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı olan 2 bin 300 yıllık Ordu Kurul Kalesi’nden adeta tarih fışkırdı. M.Ö. 120-63 yılları arasında hüküm süren ve Roma İmparatorluğu’na başkaldıran Pontos kralı VI. Mithradates döneminde inşa edilen antik kaleden bugüne kadar Kibele Heykeli, Dionnysos ve Pan figürü ve keçi biçimli hayvan heykellerinin yanı sıra 2000’e yakın eser ortaya çıktı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında Kurul’daki kazı çalışmaları bu yıl 7’si arkeolog olmak üzere 23 kişilik ekip tarafından 3 ay boyunca sürdürülecek.

TARİHE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEĞİ DEVAM EDİYOR

Mülkiyet itibarıyla Ordu Büyükşehir Belediyesine ait olan ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ilk bilimsel arkeolojik kazısı olma unvanına sahip Kurul Kalesi’nde kazılar bu yıl da devam ediyor. Ordu Müze Müdürlüğünün başkanlığında gerçekleşen kazılara Büyükşehir Belediyesinin desteği bu yıl da sürüyor.

Altınordu ilçesindeki Bayadı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle yürütülen kazılarda bugüne kadar 2 bin 150 yıllık olduğu tahmin edilen Kibele heykeli, çocuk Dionysos, onu yetiştiren Pan figürü, yine Dionysos kültü ve Pan’la ilişkili olan keçi biçimli hayvan şeklindeki kompozit kaplar gün ışığına çıkarıldı.

Kazılarda ayrıca iki küçük Kibele heykelciği ile bereket tanrısı Dionysos protomları bulundu. Kuzey teras kapısında bulunan Kalenin iç bölgesinde ise bereket tanrısı Dionysos’un boynuzlu yeni bir protomu daha ortaya çıkarıldı.

Yapılan kazılarda ayrıca Apollon figürü, bronz Herme ve kartal figürü, sarmaşık bezemeli boğa ritonu, bronz kapı anahtarları, at figürü, onyx taşından yapılmış başı örtülü kadın kolyesi, balta, ok, mızrak uçları, pişmiş topraktan yapılmış kandiller, yine pişmiş toprak testiler, kum taşı gülle ve sikkeler ortaya çıkarıldı.