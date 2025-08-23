Cennet meyvesi kuru incirde gıda güvenliğini sağlamak, kurutma sırasında toprakla temasını kesmek, aflatoksin ve okratoksin oluşumunu önlemek amacıyla 19 bin kerevet İzmir ve Aydın'da kuru incir üreticilerine dağıtıldı.İZMİR (İGFA) - Cennet meyvesi kuru incirde gıda güvenliğini sağlamak, kurutma sırasında toprakla temasını kesmek, aflatoksin ve okratoksin oluşumunu önlemek amacıyla Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Tarım ve Orman Bakanlığı ve üreticiler güçlerini birleştirdi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokolle İzmir ve Aydın’daki kuru incir üreticilerine 19 bin kerevet/kurutma tavası dağıtıldı. İzmirli kuru incir üreticileri 7 bin 500 adet kerevet alırken, Aydınlı üreticilere 11 bin 500 adet kerevet teslim edildi.

Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, en büyük alıcı pazarımız Avrupa Birliği ve diğer ülkelerde kuru incirin ihracat yolculuğunun kesintiye uğramaması, ihraç pazarlarından aflatoksin ve okratoksin nedeniyle geri dönmemesi için üreticilere ekipman ve eğitim çalışmalarının Üniversite, Enstitü ve Bakanlığımız destekleriyle 2000’li yılların başından bu yana kesintisiz sürdüğünü dile getirdi.