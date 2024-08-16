Kuru incir ihracatımızda Avrupa Birliği’nin payı geçtiğimiz 10 yıllık süreçte yüzde 52’den yüzde 39’a gerilerken, Amerika kıtasının payı yüzde 17’den yüzde 28’e yükseldi. Aynı dönemde kuru incir ihracatımızda Uzakdoğu ülkelerinin payı yüzde 12’den yüzde 15’e yükseldi.İZMİR (İGFA) - Kuru incirde ihraç pazarlarında Avrupa Birliği’nin payı düşerken, Amerika kıtasının ve Uzakdoğu ülkelerinin payı artıyor.

Kuru incir ihracatında Avrupa Birliği’nin payı geçtiğimiz 10 yıllık süreçte yüzde 52’den yüzde 39’a gerilerken, Amerika kıtasının payı yüzde 17’den yüzde 28’e yükseldi. Aynı dönemde kuru incir ihracatımızda Uzakdoğu ülkelerinin payı yüzde 12’den yüzde 15’e yükseldi.

Ege İhracatçı Birlikleri’nde düzenlenen Danışma Niteliğinde Genel Kurul Toplantısında konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Türk ihracatçılarının yaptığı tanıtım çalışmalarıyla Türk kuru incirinin AB pazarına bağımlılığını düşürdüklerini, bu başarıda TURQUALITY ve URGE projeleri, fuarlar ve sektörel ticaret heyeti organizasyonlarının payının büyük olduğunu söyledi.

Kuru incirin uzak pazarlardaki ihracat gelişimini rakamlarla veren Işık, “Hindistan’a ihracatımız 2014 yılında 11 ton iken 2023 yılı sonunda 341 tona yükseldi. Aynı dönemlerde kuru incir ihracatımız Kanada’ya 701 tondan 2 bin 476 tona, Güney Kore’ye 286 tondan 828 tona, Çin’de 2 bin 70 tondan 4 bin 946 tona, ABD’de 7 bin 817 tondan 14 bin 458 tona çıktı. Bu artışların sürmesi için TURQUALITY ve URGE projelerimizi sürdüreceğiz. Fuarlar, sektörel ticaret heyetleri ve alım heyetlerimizi artıracağız” diye konuştu.

KURU İNCİR İHRACATI 300 MİLYON DOLARA KOŞUYOR

Cennet meyvesi kuru incirde 2023/24 sezonuna 300 milyon dolar ihracat hedefiyle girdiklerini hatırlatan Işık sözlerini şöyle sürdürdü; “Kuru incir ihracatımız 277 milyon dolara ulaştı. Kuru incir ihracatının sezon sonuna kadar 300 milyon dolara ulaşmasını bekliyoruz. Kuru incirde aflatoksin ve okratoksinden dolayı sorun yaşamamak için sektör olarak çiftçiden rafa doğru bir sistem kurmak için çalışıyoruz. AB’de kontrol sıklığının artmaması için ortak hareket etmeliyiz. Üreticilerden ürünü alan çengelcilerin kontrollerini yapabilmeleri için bütçe dahilinde UV lambalar satın alarak dağıtımını gerçekleştirdik. Üreticilerimize ayrıca ilek torbası dağıtımımız sürüyor” dedi.

KURU İNCİRİN İHRACAT YOLCULUĞU 25 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Danışma Niteliğinde Genel Kurul Toplantısı’nda, 2024/25 sezonu kuru incirinin ilk ihraç tarihinin 25 Eylül 2024 tarihinde başlaması yönünde bir tavsiye kararı alındı. Söz konusu karar Ticaret Bakanlığı’na sunulacak. Son kararı Ticaret Bakanlığı söyleyecek.

Türkiye, 6 Ekim 2023 tarihinde başlayan kuru incir sezonunda 60 bin 655 ton kuru incir ihraç ederek 277 milyon dolar döviz getirisi elde etti. Kuru incir ihracatı 2022/23 sezonunun aynı döneminde 66 bin 977 ton karşılığı 238 milyon dolar olmuştu. Kuru incir ihracatı miktar bazında yüzde 9,6’lık düşüş yaşamasına rağmen ortalama ihraç fiyatındaki yüzde 28’lik artış sayesinde ihracat gelirini artırmayı başardı.