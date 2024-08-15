İnegöl Belediyesi, 6 Eylül İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yılı etkinlikleri kapsamında “Zaferden Kurtuluşa Halk Yürüyüşü ve Kros Yarışması” ile “Refik Gür Sokak Basketbolu Turnuvası” düzenleyecek. Her iki etkinlik için de kayıtlar 16 Ağustos Cuma günü başlıyor.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, 6 Eylül İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yılını düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak. Bu kapsamda 2 ayrı yarışma için kayıtlar alınmaya başlıyor. Kurtuluş mücadelesinin verildiği dönemde en kanlı çatışmaların yaşandığı ve onlarca şehidin verildiği Mustafatepe’den Halhalca Şehitliğine Halk Yürüyüşü ve Kros Yarışması 08 Eylül tarihinde, Refik Gür Sokak Basketbolu Turnuvası ise 1-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Her iki etkinliğin başvuruları 16 Ağustos Cuma günü alınmaya başlayacak.

SOKAK BASKETBOLU TURNUVASI DETAYLARI

Zaferden Kurtuluşa Refik Gür Sokak Basketbolu Turnuvası için başvurular 25 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Sokak Basketbolu turnuvası kayıtları Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Belediye Spor Salonunda alınacak. 26 Ağustos saat 19.00’da Belediye Spor Salonunda fikstür çekimi yapılacak. Turnuva kız ve erkekler grubu olmak üzere 2 ayrı grupta; 2014-15-16 doğumlu sporcular (minikler), 2011-12-13 doğumlu sporcular (yıldızlar), 2008-09-10 doğumlu sporcular (gençler) ve 2007 ve üzeri sporcular (büyükler) olacak şekilde 4 ayrı kagtegoride gerçekleştirilecek.

HALK YÜRÜYÜŞÜ VE KROS YARIŞMASI DETAYLARI

Yunanlıların İnegöl’ü işgali sırasında ele geçirdiği ve İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşu sonrası 9 Eylül’de yeniden kurtarılan Mustafatepe’den Halhalca Şehitliğine kadar olan 4 km’lik mesafede vatandaşların katılımıyla yapılacak halk Yürüyüşü ve kros yarışması, bu yıl 3’üncü kez gerçekleştirilecek. Halk yürüyüşü ve kros etkinliğinin kayıtları 03 Eylül’e kadar devam edecek. Başvuruları ise Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi binasında alınacak. Yarışma 08 Eylül Pazar günü 09.30’da başlayacak. Etkinlik günü 08.00, 08.30 ve 09.00’da Nikah dairesi önünden araçlar kaldırılacak.

BAŞKAN TABAN’DAN DAVET

6 Eylül etkinlikleri kapsamında yapılacak sokak basketbolu ile halk yürüyüşü ve kros yarışması için Belediye Başkanı Alper Taban tüm vatandaşlara çağrıda bulundu. Taban, “102. Yıl Zaferden Kurtuluşa Halk Yürüyüşü ve Kros Yarışması ile Refik Gür Sokak Basketbolu etkinliklerimize genç yaşlı tüm ilçe halkımızı davet ediyorum. Bundan 102 yıl önce bu topraklarda canlarını feda eden şehitlerimizi, kendini düşmana siper eden gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Kahraman şehitlerimiz anısına düzenlediğimiz etkinliklerimize ilçe halkımızın da ilgi göstereceğini umuyorum” dedi.