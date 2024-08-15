Bursa’nın dağ ilçelerinden Orhaneli, Keles ve Büyükorhan ilçelerindeki bazı köylerde 65 yaş altı yaşayan sayısının yok denilecek kadar az olması, “Köyler huzurevine döndü” yorumu yaptırıyor.BURSA (İGFA) - Bursa’da şehir merkezine göç ile birlikte Orhaneli, Keles ve Büyükorhan ilçelerindeki bazı köylerde 65 yaş altı yaşayan sayısının yok denilecek kadar azaldı.

Tarım konusunda önemli adımlar atılmaması nedeniyle geçim derdine düşen gençlerin köyleri terk ederek Bursa merkezine taşınmaları göçü tetikledi. Bazı köylerde 65 yaş altı gencin olmaması, “Köyler huzurevine döndü.” dedirtiyor.

Hayalet köy sayısının artmasıyla köylerde yaşayan yaşlılara zaman zaman belediye ve kaymakamlıklar yardım eli uzatıyor. Dar arazide kendi yiyeceklerini çıkarmaya çalışan yaşlılar, Bursa merkezine giden çocukları ve torunlarının yanına da gitmek istemiyor.

Köylerinin kendilerinin yuvaları olduğunu belirten yaşlılar, “Biz köylerimizde huzur buluyoruz. Şehirler bize göre değil. Bizler domates, biber, patates gibi ürünlerimizi kendimize yetecek kadar yapmaya çalışıyoruz. Bizlere, huzurevinde gibisiniz diyorlar. Bursa’da huzurevi varmış ama bizim köylerimiz huzurevinden daha iyi. Sağ olsun belediye ve kaymakamlıklar bazen ihtiyaçlarımız konusunda yardım ediyorlar. Bizler öldüğümüzde inanın kimse kalmayacak. Köylerimiz kapanacak. Buna üzülüyoruz. Tarım ve hayvancılık konusunda devletimiz destek olmalı, gençlerimiz köylerine dönmeli. Yoksa tarım olmayacak. Ülkemiz insanları ne yiyip içecek. Biz ülkemizi düşünüyoruz. Tarım olmazsa Türkiye olmaz.” dediler.