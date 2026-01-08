İstanbul'da etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle Seyrantepe'de ağaç devrildi, Zeytinburnu ve Samatya sahil yollarında su baskınları oluştu.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da etkili olan kuvvetli fırtına ve sağanak yağış, kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi.

Radyo Trafik'in paylaştığı bilgilere göre, Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi önündeki kavşakta fırtına nedeniyle ağaçlar yola devrildi.

Olayın ardından yol güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.

Öte yandan sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi.

İstanbul'da etkili olan yağmur nedeniyle bazı yollarda su baskınları oluştu.



Sahil Zeytinburnu'nda yol göle döndü.



Sahil Zeytinburnu'nda yol adeta göle dönerken, sahil yolu araç trafiğine kapatıldı. Benzer bir durum Sahil Samatya'da da yaşandı. Yan yol, Bakırköy yönünde oluşan yoğun su birikintileri nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

Yetkililer, sürücüleri alternatif güzergâhları kullanmaları ve dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ekiplerin bölgelerdeki müdahale ve temizlik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.