Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Adıyaman'da Deprem Şehitleri Mezarlığı'nı ziyaret etti.

ADIYAMAN (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların mezarlarına karanfil bırakarak dua etti.

Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunarak, deprem şehitleri için dualar edildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'a ziyaretinde Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan da eşlik etti.

Kurtulmuş'un Adıyaman'daki temasları kapsamında Adıyaman Üniversitesi'nde düzenlenen 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne de katıldığı öğrenildi.