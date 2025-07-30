Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından 6 maddelik bildiri yayımlandı. Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından 6 maddelik bildiri yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

Milli Güvenlik Kurluu Bildirisinde, "Terörsüz Türkiye hedefi istikametinde katedilen mesafe ve geleceğe ilişkin tasarruflar değerlendirilmiş; ülkemizin ayaklarına vurulmak istenen terör prangasının sökülüp atılmasıyla birlikte milletimizin kardeşliğinin daha da pekişeceği ve millî hedeflerimize daha hızlı ve istikrarlı adımlarla ilerleneceği ifade edilmiştir."vurgusu yapıldı.

Bildiride Suriye'deki gelişmelere yönelik şunlar kaydedildi: