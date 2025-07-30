Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bir araya geldi. Terörle mücadele, Suriye’deki gelişmeler, İsrail’in bölge politikaları ve Rusya-Ukrayna savaşı konularının ele alındığı toplantıda, Terörsüz Türkiye hedefi, FETÖ ile mücadele ve uluslararası barış çağrıları vurgulandı. Toplantı sonrasında 6 maddelik bildiri yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde toplandı. Toplantıda, ulusal ve uluslararası güvenlik konuları kapsamlı şekilde değerlendirildi.

“Terörsüz Türkiye” hedefinde katedilen mesafe değerlendirilirken, terörün ortadan kaldırılmasıyla milletimizin kardeşliğinin pekişeceği ve milli hedeflere daha hızlı ulaşılacağı ifade edildi.

İsrail’in İran’a saldırısıyla başlayan sürecin siyasi ve askeri sonuçları değerlendirilirken, Rusya-Ukrayna savaşındaki tırmanma emarelerinden duyulan endişe dile getirildi. Türkiye’nin kalıcı barışın tesisi için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğu bir kez daha vurgulandı.

MGK Genel Sekreterliği'nden toplantı sonrasında yayımlanan 6 maddelik bildiri şöyle:

1. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunulmuştur.

2. Terörsüz Türkiye hedefi istikametinde katedilen mesafe ve geleceğe ilişkin tasarruflar değerlendirilmiş; ülkemizin ayaklarına vurulmak istenen terör prangasının sökülüp atılmasıyla birlikte milletimizin kardeşliğinin daha da pekişeceği ve millî hedeflerimize daha hızlı ve istikrarlı adımlarla ilerleneceği ifade edilmiştir.

3. FETÖ ile mücadelede gelinen aşama ve müteakip süreçte izlenecek hareket tarzları ele alınmış; ihanet şebekesinin tamamen çökertilmesine ve son kalıntılarının da bertaraf edilmesine yönelik sarsılmaz irade vurgulanmıştır.

4. Suriye’deki gelişmeler, bölgemizde yaşanan hadiselerin tesirleri de göz önüne alınarak etraflıca görüşülmüş; Suriye hükûmetinin ülkenin birliğini, bütünlüğünü ve istikrarını sağlamaya matuf gayretlerine verilen desteğin sürdürüleceği teyit edilmiştir.

Bu süreçte; yeniden bir şiddet sarmalına ve kaos ortamına sürüklenmek istenen Suriye’nin egemenliğini hedef alan saldırılar ve işgaller ile her türlü bölücü, yıkıcı ve ayrılıkçı faaliyetin engellenmesinin öncelik arz ettiğinin altı çizilmiştir.

5. İsrail’in İran’a saldırısıyla başlayan sürecin siyasi ve askerî neticeleri değerlendirilmiş; hâlihazırda dahi ciddi kırılganlıklarla malul olan orta doğu coğrafyasında yeni gerilimlere ve çatışmalara fırsat verilmemesi gerektiğine işaret edilmiştir.

Uluslararası hukuku çiğneyerek Filistin, Lübnan, Suriye ve Yemen’in ardından İran’ı da hedef alan ve Gazze’deki soykırım ve insanlık suçlarını sürdürerek bölgeyi felakete sürüklemeyi amaçlayan İsrail yönetiminin bir an önce durdurulması için uluslararası topluma sorumluluk alarak harekete geçme çağrısında bulunulmuştur.

6. Rusya Ukrayna Savaşı’ndaki tırmanma emarelerinden duyulan endişe dile getirilmiş; Türkiye’nin kalıcı barışın tesisi için mesuliyet üstlenmeye ve her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğu bir kez daha ifade edilmiştir.