Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü son yıllarda düşerken, tek kişilik yaşam ve küçük aile yapısındaki artış konut sektörünün yönünü değiştiriyor. Uzmanlara göre özellikle büyükşehirlerde 1+1 ve 2+1 dairelere olan talep önümüzdeki dönemde daha da artacak.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, Türkiye'de hane yapısında önemli bir dönüşüm yaşandığını ortaya koydu. 2008 yılında ortalama 4 kişi olan hane halkı büyüklüğü, 2025 itibarıyla 3,08 kişiye kadar geriledi. Aynı dönemde tek kişilik hanelerin oranı yüzde 20,5'e yükselirken, çekirdek ailelerin toplum içindeki ağırlığı da arttı.

Demografik yapıdaki bu değişim, konut talebinin niteliğini de doğrudan etkiliyor. Daha küçük haneler, değişen yaşam alışkanlıkları ve artan maliyetler, tüketicileri daha kompakt ve işlevsel yaşam alanlarına yönlendiriyor.

Gençlerin daha geç yaşta evlenmesi, tek başına yaşayan profesyonellerin artması, boşanma oranlarındaki yükseliş ve eğitim ile iş nedeniyle büyükşehirlere yönelen nüfus, küçük metrekareli konut ihtiyacını artıran başlıca faktörler arasında gösteriliyor. Bunun yanında konut fiyatları, kredi maliyetleri, aidat ve enerji giderlerindeki artış da daha ulaşılabilir ve işletme maliyeti düşük konutlara ilgiyi artırıyor.

Sektör temsilcileri, özellikle yatırımcılar açısından 1+1 ve 2+1 dairelerin düşük yatırım maliyeti, hızlı kiralanabilme avantajı ve geniş kiracı kitlesine hitap etmesi nedeniyle öne çıktığını belirtiyor.

'KONUT SEKTÖRÜNÜ ARTIK SOSYOLOJİK DÖNÜŞÜM DE YÖNLENDİRİYOR'

Medar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Konuralp Yılmaz, konut sektörünün toplumsal değişimi dikkate alarak hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Yılmaz, aile yapısındaki dönüşümle birlikte konut projelerinin de değiştiğini belirterek, 'Eskiden aileler daha kalabalıktı ve konut projeleri buna göre planlanıyordu. Bugün ise tek yaşayan bireylerin, yeni evli çiftlerin ve küçük ailelerin sayısı her geçen yıl artıyor.' değerlendirmesinde bulundu.

Konut tercihlerini yalnızca ekonomik koşulların belirlemediğini vurgulayan Yılmaz, yaşam biçimindeki değişimin de önemli bir rol oynadığını söyledi. Yılmaz, 'İnsanlar kullanılmayan büyük alanlar yerine fonksiyonel, merkezi konumda ve yaşam maliyetleri daha düşük evleri tercih ediyor. Özellikle büyük şehirlerde yeni nesil için konutun büyüklüğünden çok kullanım verimliliği önem kazanıyor.' ifadelerini kullandı.