TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Gazi Meclis'te anma programı gerçekleştirilecek.

ANKARA (İGFA) - FETÖ'nün hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla milli iradenin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında 15 Temmuz Çarşamba günü düzenlenecek programlarla şehitler anılacak, darbe girişimine karşı Meclis'te sergilenen direniş ve milli iradeyi hedef alan saldırıya karşı verilen mücadele hafızalarda tazelenecek.

Program, saat 12.30'da TBMM Camii'nde şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için okutulacak Mevlid-i Şerif ile başlayacak. Ardından TBMM 15 Temmuz Şehitler Anıtı ile Ana Bina Şeref Holü Anı Taşı'na karanfil bırakılacak.

Ayrıca TBMM Şeref Holü'nde '15 Temmuz Milli İradenin Zaferi Dijital Gösterim Sergisi', Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının '15 Temmuz'un 10. Yılı Anısına Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Sergisi' ile Basın İlan Kurumunun '15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi Sergisi'nin açılışı gerçekleştirilecek.

Meclis Tören Salonu'ndaki '15 Temmuz Anma Töreni'nde ise TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.