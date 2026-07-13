Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), AHBAP Derneği ile 2022 yılında imzalanan Bilim ve Sanat Kampüsü Projesi Ortak Hizmet Protokolü'nün, yükümlülüklerin yerine getirilmediği gerekçesiyle Kasım 2025'te tek taraflı olarak feshedildiğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, AHBAP Derneği ile Bilim ve Sanat Kampüsü Projesi kapsamında imzalanan ortak hizmet protokolüne ilişkin kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, protokolün Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16 Eylül 2022 tarihli ve 1812 sayılı kararıyla oy birliğiyle kabul edildiği, 26 Eylül 2022 tarihinde ise yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

ABB, protokol kapsamında öngörülen iş ve işlemlerin yerine getirilmediğini, AHBAP Derneği tarafından proje alanında herhangi bir faaliyetin hayata geçirilmediğini ve belediyenin yaptığı çok sayıda resmi bildirime rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmediğini belirtti.

Bu gerekçeler doğrultusunda Bilim ve Sanat Kampüsü Projesi'ne ilişkin ortak hizmet protokolünün Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Kasım 2025 tarihinde tek taraflı olarak feshedildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu protokole ilişkin belgelerin de kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edildi.