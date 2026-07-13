Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, haziran ayına ilişkin hava yolu istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelindeki havalimanlarında haziran ayında 22 milyon 924 bin 169 yolcuya hizmet verilirken, yılın ilk altı ayında toplam yolcu sayısı 111 milyon 960 bin 564'e ulaştı.

ANKARA (İGFA) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, haziran ayı ve 2026 yılının ilk altı ayına ilişkin havalimanı istatistiklerini paylaştı.

Verilere göre, haziran ayında Türkiye genelindeki havalimanlarında 221 bin 826 uçak trafiği gerçekleşirken, toplam 22 milyon 924 bin 169 yolcuya hizmet verildi. Aynı dönemde hava yoluyla taşınan yük miktarı ise 484 bin 943 ton olarak kaydedildi.

Yılın ilk altı aylık döneminde ise havalimanlarında toplam 1 milyon 113 bin 986 uçak trafiği gerçekleşti. Bu dönemde hizmet verilen yolcu sayısı 111 milyon 960 bin 564 olurken, taşınan yük miktarı 2 milyon 499 bin 704 tona ulaştı.

Haziran ayında havalimanlarımızda;

???? 22.924.169 yolcuya hizmet verildi.

✈️ 221.826 uçak trafiği gerçekleşti.

???? 484.943 ton yük taşındı.



Altı ayda havalimanlarımızda;

???? 111.960.564 yolcuya hizmet verildi.

✈️ 1.113.986 uçak trafiği gerçekleşti.

???? 2.499.704 ton yük taşındı.: pic.twitter.com/rLlCemHlfz — DHMİ Genel Müdürlüğü (@dhmikurumsal) July 13, 2026

DHMİ verileri, yaz sezonunun etkisiyle hava yolu trafiğinde hareketliliğin sürdüğünü ortaya koydu.