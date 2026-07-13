Haluk Levent, AHBAP ekibi tarafından yönetilen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kişisel borç-alacak ilişkilerinin AHBAP ile ilişkilendirilmeye çalışıldığını belirterek, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a denetim çağrısında bulundu. Levent, önümüzdeki günlerde kapsamlı açıklamalar yapacağını da duyurdu.

İSTANBUL (İGFA) - Gözaltı sürecine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Haluk Levent, kişisel mali ilişkileriyle AHBAP Derneği'nin ilişkilendirilmesine tepki gösterdi.

Paylaşımında, gözaltına alınmadan önce ve sonrasında İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a mesaj gönderdiğini ifade eden Levent, deprem sürecinden bugüne kadar AHBAP'ın tüm faaliyetlerinin incelenmesini talep ettiğini belirtti.

Levent, mesajında, 'Deprem sürecinden bugüne kadar olan her şeyi denetleyin ve kamuoyuyla paylaşın. Kişisel borç-alacak ilişkilerimi AHBAP ile ilişkilendirmeyin.' çağrısında bulunduğunu aktardı.

Kamuoyunda oluşan tartışmalara da değinen Levent, yoğun bilgi kirliliği nedeniyle gerçeğin ortaya çıkmasının zaman alabileceğini ancak sonunda haklılıklarının anlaşılacağını savundu.

Önümüzdeki günlerde yeni açıklamalar yapacağını duyuran Haluk Levent, 'Asıl bombayı bekleyin. Yakında yapacağım açıklamalarda bu sürece en başından nasıl gelindiğini göreceksiniz.' ifadelerini kullandı. Haluk Levent, açıklamasının sonunda kişisel borç-alacak ilişkileriyle AHBAP'ın hiçbir bağlantısının bulunmadığını yineleyerek, buna rağmen iki konunun ilişkilendirilmeye çalışıldığını öne sürdü.