Siberay, sosyal medya ve dijital platformlarda yayımlanan cazip fiyatlı ilanlar üzerinden gerçekleştirilen kapora dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada, ön ödeme talep eden kişi ve ilanlara karşı dikkatli olunması istendi.

ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Siberay ekipleri, sosyal medya üzerinden artış gösteren kapora dolandırıcılığına ilişkin uyarıda bulundu.

Siberay'ın yaptığı paylaşımda, sosyal medya ve çeşitli dijital platformlarda yer alan cazip fiyatlı ilanların her zaman güvenilir olmayabileceği belirtilerek, vatandaşların ödeme yapmadan önce gerekli kontrolleri yapmaları gerektiği vurgulandı. Açıklamada, dolandırıcıların sahte ilanlar aracılığıyla iletişime geçerek kapora, ön ödeme, rezervasyon ücreti veya benzeri gerekçelerle para talep ettiği ifade edildi.

Siberay, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için ilanların doğruluğunu teyit etmeleri, güvenilir platformları tercih etmeleri ve doğruluğundan emin olunmayan kişi veya hesaplara ödeme yapmamaları gerektiğini hatırlattı.

Paylaşımda ayrıca, kapora dolandırıcılığına karşı alınabilecek önlemlere dikkat çekilerek, dijital ortamda yapılan alışverişlerde tedbirli davranmanın önemine vurgu yapıldı.