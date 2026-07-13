Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan ve daha önce öğretmenlik hizmeti bulunan ilçe milli eğitim müdürü, milli eğitim müdür yardımcısı ve şube müdürlerine ek özel hizmet tazminatı ödenecek. Yeni düzenlemeyle 20 yıl ve üzeri hizmeti olan yöneticilere yüzde 50, 10 yıl ve üzeri hizmeti olanlara ise yüzde 25 ek ödeme yapılacak.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Kararı ile 'Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar'da değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan bazı yöneticilere ek özel hizmet tazminatı verilmesinin önü açıldı.

Buna göre; daha önce eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında görev yapmış olanlardan milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü ve şube müdürü kadrolarında bulunanlara, öğretmenlik ile bu görevlerde geçen toplam hizmet sürelerine göre ilave ödeme yapılacak. Düzenleme kapsamında, toplam hizmet süresi 20 yıl ve üzeri olanlara özel hizmet tazminatı oranına ek olarak yüzde 50, en az 10 yıl hizmeti bulunanlara ise yüzde 25 oranında ek tazminat ödenecek.