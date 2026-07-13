İçişleri Bakanlığı koordinesinde 18 ilde uyuşturucu madde satıcıları ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik düzenlenen operasyonlarda 355 kilogram uyuşturucu madde, 52 bin 616 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 80 şüpheli gözaltına alınırken, 59'u tutuklandı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, jandarma ekiplerince 18 ilde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheliler ile yasa dışı kenevir ekimine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlara, İl Jandarma Komutanlıklarından 485 narkotik ve asayiş ekibi ile 2 bin 910 personel katıldı. Operasyonlarda ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timleri de görev aldı.

Operasyonlarda 355 kilogram uyuşturucu madde ve 52 bin 616 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, yasa dışı ekimi yapılan 1 milyon 53 bin kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi.

18 İlde 'Uyuşturucu Madde Satıcılarına ve Yasa Dışı Kenevir Ekimine' yönelik düzenlenen operasyonlarda;

-355 kg uyuşturucu madde ile

-52 bin 616 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

-1 milyon 53 bin kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi.



80 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden;: pic.twitter.com/mpyMuDMy1T — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 13, 2026

Çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 80 şüpheliden 59'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 21 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Bakanlık açıklamasında, şüphelilerin organize şekilde uyuşturucu ticareti yaptıkları, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu sattıkları ile yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaparak uyuşturucu üretimine kaynak sağladıklarının tespit edildiği bildirildi.