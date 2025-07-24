Türk basınında sansürün kaldırılışının 117. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirterek, basının iş dünyası açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.KAYSERİ (İGFA) - Türk basınında sansürün kaldırılmasının 117. yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy başta Kayseri basını olmak üzere tüm gazeteciler ile basın emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı.

24 Temmuz 1908 tarihinde II. Meşrutiyet’in ilanı ile Türk basınında sansürün kaldırıldığını, gazetelerin ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlandığı gün olan 24 Temmuz’un her yıl ‘Basın Bayramı’ olarak kutlandığının önemine dikkati çeken Başkan Gülsoy, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu anlamlı gün, halkın haber alma hakkını teminat altına alan, demokrasinin temel taşlarından biri olan özgür basının simgesi olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Basın, Milletin Müşterek Sesidir” ifadesi, basının toplumu aydınlatması bakımından üstlendiği görevi en güzel şekilde açıklamaktadır. Tarihin her döneminde milletin gözü, kulağı, sesi olma görevini ilkeli ve tarafsız bir şekilde yerine getiren Türk basını, vatandaş ile devlet arasında etkili ve hızlı bir iletişimin sağlanmasında köprü olmuştur. İş dünyası açısından bakıldığında ise basın; şeffaflık, güven, itibar ve ekonomik istikrarın sağlanmasında kritik bir rol oynamaktadır.

İş dünyamızın sesi olan basın, yatırımcıya yol gösteren, ekonomik gelişmeleri kamuoyuna doğru ve tarafsız biçimde aktaran önemli bir köprüdür. Aynı zamanda yerel basınımız, şehirlerin potansiyelini tanıtan, üretimi ve istihdamı teşvik eden önemli bir güçtür. Basın, yalnızca haber aktaran bir mecra değil; toplumla iş dünyası arasındaki diyaloğu güçlendiren, sorunları görünür kılan ve çözüm yollarına ışık tutan stratejik bir paydaştır. Bu vesileyle Oda olarak faaliyetlerimizin ve çalışmalarımızın da kamuoyuna duyurulmasında etkin bir rol üstlenen ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile ifa etmekte oldukları kamu hizmetlerinden dolayı tüm gazete, radyo, televizyon ve internet haber çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, görevleri başında yaşamlarını yitiren basın emekçilerini rahmet ve saygıyla anıyorum.”