KTO'da Meslek Komiteleri İstişare Toplantıları sürüyor. Toplantıların sektörlerin geleceği adına oldukça verimli geçtiğini belirten KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk; 'Meslek Komitelerimizle yaptığımız istişareler, ortak akılla şehrimizi büyütmede en önemli rehberimiz olmaktadır' dedi.

KONYA (İGFA) - Konya Ticaret Odası (KTO) Meslek Komiteleri ile istişare toplantılarını sürdürüyor. 2023 yılında başlatılan istişare toplantılarıyla sektörlerin sorunları ve çözüm önerileri dinleniyor, KTO'nun hizmetleriyle ilgili istişareler gerçekleştiriliyor.

Son olarak 22. Kırtasiyecilik İle Teknik ve Bilimsel Faaliyetler Meslek Komitesi ve 19. Beyaz Eşya ve Mobilya Toptan-Perakende TicaretiMeslek Komitesi Üyeleriile istişarelerde bulunuldu. KTO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantılara Meslek Komiteleri Üyelerinin katılımı yoğun oldu.

Meslek Komiteleri İstişare Toplantıları'nın oldukça verimli geçtiğini belirten KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, toplantıların KTO Komite Üyelerinin görüş ve önerileriyle şekillendiğini söyledi. Toplantılarda yapılan istişarelerde ilgili sektörlerin gelişimine yön veren kararların temelinin atıldığını vurgulayan Başkan Öztürk; 'Konya Ticaret Odası olarak biz, üyelerimizin her zaman yanında olmaya, sektörlerimizin gelişimini desteklemeye devam edeceğiz. Komitelerimizle düzenli olarak bir araya gelmemizin amacı da budur' dedi.

EL BİRLİĞİYLE ŞEHRİMİZE DEĞER KATIYORUZ

Konya'nın sanayi altyapısının, lojistik avantajının ve gelişen ticaret ağının sektörlere güçlü bir üretim tabanı sunduğunu dile getiren Başkan Öztürk, Konya'nın 2024 yılında 3,6 milyar dolarlık ihracatla dış ticaret fazlası veren iller arasında yer aldığını belirterek, 'Bu tablo, şehrimizin üretim gücünü ve ihracat kabiliyetini ortaya koymaktadır. Sektörlerimizi el birliğiyle güçlendirerek bu halkayı büyütmek ve bu sayede şehrimize değer katmak hepimizin sorumluluğu olmalıdır. Bu çerçevede, Meslek Komitelerimizle yaptığımız istişareler, ortak akılla şehrimizi büyütmede en önemli rehberimiz olmaktadır' dedi.