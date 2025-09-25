KTO Karatay Üniversitesi, YKS ek yerleştirme süreci kapsamında üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunuyor.KONYA (İGFA) - 25–30 Eylül tarihleri arasında merkez kampüste düzenlenen Tercih ve Tanıtım Günleri ile adaylar üniversite hakkında kapsamlı bilgi alabilecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sürecinin başlamasının ardından, merkez kampüste oluşturulan Üniversite Tercih ve Tanıtım Merkezinde ücretsiz danışmanlık hizmeti sağlayan Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, üniversite adaylarının yanında olmaya devam ediyor.

EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ 25-30 EYLÜL 2025 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK

YKS ek yerleştirme süreci kapsamında, KTO Karatay Üniversitesi Merkez Kampüsü’nde Tercih ve Tanıtım Günleri başladı. Üniversite adayı öğrenciler, 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında tanıtım uzmanlarından KTO Karatay Üniversitesi’nin sunduğu burs imkânları, indirim olanakları, bölüm ve fakültelere ilişkin bilgi alabilecek.

Uzmanlar, üniversite adaylarının puanlarını dikkate alarak, hangi bölümlere yerleşebileceklerine dair detaylı yönlendirmelerde bulunacak. Üniversite adayları bölümlerin ders içerikleri, akademik fırsatlar, mezuniyet sonrasında kariyer imkanları başta olmak üzere birçok konuda yüz yüze görüşerek, üniversite eğitimine dair kapsamlı fikir sahibi olabilecek.

ÜCRETSİZ EK YERLEŞTİRME TERCİH DANIŞMANLIĞI HİZMETİ

Ek yerleştirme döneminde ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetinden yararlanmak isteyen adaylar, 25-30 Eylül tarihleri arasında KTO Karatay Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Merkezini ziyaret edebilir, üniversitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilir, web sitesini inceleyebilir, 0549 551 1251 numaralı Whatsapp hattından ya da 444 1251 numaralı telefondan ulaşabilir.