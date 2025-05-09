Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sanayi üretim endeksini değerlendirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan mart ayı sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Başkan Zeytinoğlu, sanayi üretimi yıllık yüzde 2.5, aylık yüzde 3,4 arttığına dikkati çekerek, "Üretim üzerindeki kur baskısına rağmen, sanayi üretiminde gördüğümüz yıllık bazda yüzde 2,5’luk artışı ve sermaye malı üretimindeki yüzde 8,2’lik artışları olumlu değerlendiriyoruz. Ancak, kur baskısından dolayı, bölgemizdeki ihracat ve üretimde önemli yavaşlamaların olduğunu biliyoruz" dedi.

Önümüzdeki dönemde; mart ayından sonra artan parasal sıkılaşmanın etkilerinin de, sanayi üretimine daraltıcı yönde yansımasını beklediklerini belirten Zeytinoğlu, "Sanayi üretiminde gördüğümüz artışların sürdürülebilirliği için daha da sıkılaştırılmış para politikası kadar yapısal sorunlara yönelik çözümlerin de desteklenmesinin, maliye politikası tarafında ise gelir artırıcı önlemler kadar kamu kesimini de içine alan tasarruflara da öncelik verilmesinin, enflasyonla mücadele sürecimizi hızlandıracağına inanıyoruz” diye konuştu.